ЦБ ввел временную администрацию в Генбанке

Центральный банк России ввел временную администрацию в Генбанке. Одна из крупнейших крымских финансовых организаций передается под управление нового инвестора.
Банк продолжит работу в штатном режиме, передает газета "Известия". Новым инвестором организации выбран Собинбанк, входящий в группу банка "России".
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