"Чекушки" и "мерзавчики" уберут от россиян подальше

В Минздраве поддержали идею запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов и супермаркетов. Также в ведомстве раскритиковали рекламу "зонтичных брендов", которые рекламируют спиртную продукцию через безалкогольные напитки той же марки.

Замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников заявил, что запрет на продажу спиртного в мелкой таре был бы "полезной мерой". При этом он отметил, что все предложения по изменению оборота алкогольной продукции необходимо оценивать с точки зрения их социально-экономических последствий. "Вообще, на самом деле, у нас есть экспертизы разные, на коррупциогенность, на регулирующее воздействие", – цитирует его ТАСС.

Также Дмитрий Костенников прокомментировал деятельность так называемых "зонтичных брендов", которые обходят закон о запрете рекламы алкогольной продукции. Представитель ведомства подчеркнул, что он не только против возвращения продвижения спиртного в СМИ, но и против подобного уклонения от исполнения законов.

"Мы бы поддержали запрещение таких "зонтичных брендов", которые под видом безалкогольного пива, под видом воды, но с тем же наименованием, которое есть у водки, чтобы этого не рекламировали. Конечно, это лукавые вещи", – считает Костенинников. По его словам, основной целью такой рекламы является продвижение основного алкогольного продукта, а не его безалкогольного аналога.

настроение: хлопнуть стопарик и постараться взглянуть на все вот это вот другими глазами pic.twitter.com/lJzcuduLeO — гусеничка Гигл-Вигл (@khokhlova_lova) 21 июля 2017 г.

Ранее глава правозащитной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев заявил, что он направил в Минздрав России предложение запретить продажу алкоголя в мелкой таре в магазинах и супермаркетах. По его мнению, это не только стимулирует потребление алкоголя. "В основном там продается третьесортный алкоголь сомнительного качества, но по чрезвычайно доступной цене. В народе их называют "шкалики", "чекушки" и "мерзавчики". Именно доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает ее такой заманчивой для склонных к выпивке людей", – цитирует представителя общественной организации RT.

Сергей:"Мама,ты такая веселая и ничего не боишься".

У меня шкалик в сумке просто — Анастасия Черешня (@Chereshnya_A) 18 июля 2017 г.

По мнению Аманлиева, продажа спиртного на кассах также изменяет детское восприятие алкогольной продукции. Эти напитки находятся практически в одном ряду с конфетами и шоколадками, в результате чего подростки начинают "воспринимать водку как нечто нормальное".

Начала понимать, почему сосед называет водку "мерзавчик". Это все из СССР, типа мера объема выпивки! — Дарья Панченко (@Dasha_Pan) 19 июля 2017 г.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев призвал россиян отказаться от крепкого алкоголя в пользу вина. По его словам, если россияне перестанут пить водку и самогон, то это повлияет на демографическую ситуацию. "И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону", – добавил глава ведомства.

