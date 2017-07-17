Россиян хотят оставить без алкоголя в выходные
Предложение ведомства по ограничению продажи алкоголя значится в Стратегии формирования здорового образа жизни населения. Инициативу разрабатывают сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины.
В учреждении считают неэффективными меры правительства по борьбе с алкоголизмом среди граждан и хотят запретить продажу горячительных напитков в выходные дни. "Как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", – сообщили газете "Известия" в пресс-службе организации.
Точная формулировка положения о запрете продажи спиртного в выходные будет известна после межведомственных консультаций. "Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе", – уточнили в Минздраве.
В ведомстве напомнили, что руководство регионов может самостоятельно регулировать условия торговли алкоголем. Однако местные власти не запрещают продажу спиртного в выходные дни, а лишь ограничивают его реализацию в праздники.
Ранее запрет на реализацию крепкого алкоголя предложили ввести пивовары. Он должен действовать с 21:00 до 09:00 мск, считают производители пенного напитка.
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