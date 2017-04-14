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Экономика

Почему россиянки отказываются от маткапитала

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Godnik
Эксперты выявили неожиданную проблему в процессе реализации программы материнского капитала. Выяснилось, что 25% российских семей воздержались от оформления этой дотации.
прочитано 2502 раза

Согласно данным Росстата и Пенсионного фонда России, в 2013 году в стране родились 1,053 миллиона вторых и последующих детей, а сертификатов было получено лишь 786 тысяч. В 2014-м на 1,133 миллиона новорожденных пришлось 823 тысячи сертификатов. В целом доля матерей, которые не оформили дотации, составила в 2013 году 25%, а в 2014-м – 27%, пишет газета "Известия".

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Аналитики выдвинули разные теории о том, что мешает семьям пользоваться полагающейся им материальной помощью. По словам эксперта, близкого к социальному блоку правительства, странную особенность заметили еще в начале реализации программы маткапитала.

Отказу от сертификата он нашел два объяснения. Или сумма дотации не такая значительная, или россиянок не устраивают способы, с помощью которых можно потратить эти деньги, предположил специалист.

Другой эксперт не исключил, что причина кроется в бюрократизме. В частности, жительницам отдаленных регионов сложно добраться до соответствующих подразделений и оформить маткапитал, а в глубинке и вовсе не знают о праве на получение денег. 

Автор: Светлана Сидорчук14 апреля 2017, 09:24

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