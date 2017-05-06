Сколько стоит помощь известных астрологов

Негласные законы рынка гласят, что заработавший себе прочную репутацию или же просто ставший популярным специалист может легко поднимать цены на свои услуги в десятки раз. Dni.Ru подсчитали, насколько придется раскошелиться тому, кто захочет обратиться за помощью к астрологам, мелькающим на телеэкране.

Имя Василисы Володиной стало известно всей стране благодаря ее работе на передаче "Давай поженимся". Однако рассчитывать на ее услуги могут не только пришедшие на поиски своей второй половинки участники программы, но и простые люди, у которых найдется необходимая сумма.

Василиса Володина может лично проанализировать ту или иную жизненную ситуацию, описать в гороскопе возможные пути решения проблем, а также составить прогноз главных событий на ближайшие пять лет. Один сеанс длится два часа и может протекать как в виде личной встречи, так и через Skype. Стоимость визита зависит от того, насколько человек спешит. Встать в общую очередь обойдется в 140 тысяч рублей – ближайшая встреча возможна лишь в ноябре 2017 года. передает сайт Teleprogramma.pro. Срочная запись – на июнь 2017-го – обойдется уже в 210 тысяч рублей.

Обратиться можно и к другим сотрудникам "Астроцентра Василисы Володиной". Прогноз на один год на пяти – семи страницах обойдется всего в 24 тысячи рублей. Астролог не исключает, что в будущем обучит секретам своего ремесла и передаст бизнес дочери.

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Победитель шестого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" Александр Литвин за получасовую встречу берет 50 тысяч рублей. За 15-минутное общение через Skype клиенты выкладывают по 29 тысяч. Вопросы, на которые их интересуют ответы, необходимо отправлять заранее.

Публикация от Михаил Лабковский (@labkovskiy) Апр 30 2017 в 3:03 PDT

Если же в поисках ответов на свои вопросы человек хочет обратиться не к экстрасенсам, а к психологам, то и тут он может довериться узнаваемому по телеэфирам лицу. Личный прием у психолога Михаила Лобовского обойдется в среднем в 80 тысяч рублей. А вот билет на групповую лекцию, где ему можно будет задать вопрос, стоит всего две с половиной тысячи рублей.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Май 5 2017 в 12:34 PDT

Также есть выход и для тех, кто боится доверять только звездам и тонким материям построение своей личной жизни – ему может помочь самая знаменитая сваха России Роза Сябитова. За ее помощь придется выложить в среднем 200 тысяч рублей.