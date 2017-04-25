Роза Сябитова оправдалась за скандал с обманутыми невестами

Главная сваха страны нашла способ не искать женихов клиенткам. Она сняла с себя ответственность юридически: мол, оказываю консультационные услуги и только.

Роза Сябитова занимается сватовством уже четверть века, и за это время благодаря ее стараниям образовались более 200 пар. А теперь разразился скандал. Несколько клиенток, которым Роза не нашла женихов, решили подать в суд: мол, заплатили около 200 тысяч рублей, а остались одинокими.

"Я гарантий брака не даю, – заявила сваха в интервью программе "Женщина в праве". – В небесную канцелярию – вот там гарантии. Можно еще к астрологам обратиться, тоже никто вам не мешает – это же самостоятельное решение. Вы хотите гарантий? Давайте с вами заключим договор, где вы прописываете все пожелания к партнеру. Там более 200 вопросов… Я вам предоставлю десять кандидатов, которые на 95% подходят, а вы со своей стороны из этих десяти выберете одного и выйдете за него замуж".

"Но за 25 лет моей профессиональной деятельности ни одна клиентка не подписала такой договор. Потому что, если клиентка не выходит замуж за одного из предложенных кандидатов, она мне платит неустойку, в пять раз превышающую сумму договора", – отметила Сябитова.

Роза уверена, что проблема заключается в самих дамах: "Приезжают на своих крутых машинах… Извините, просто наболело – женщина приходит на свидание и начинает с мужчинами письками мериться. А какому мужчине это нужно?"

Dni.Ru связались со свахой и узнали приоритеты ее клиентов. "Мужчине куда приятнее обнимать юное, свежее, гибкое тело, нежели старую плоть. В этом все дело, – пояснила она. – Все надо делать вовремя. Существует понятие детородного возраста – вот в это время и стоит задумываться о штампе в паспорте. Но вообще спешить с ним я никому не советую. Поживете без росписи, поймите, подходите ли вы друг другу".

Высказалась Сябитова и о мужских странностях: "Когда женихи говорят, что ищут девушку с изюминкой, я советую купить ром-бабу и выковырять из нее ягодки. Мне этих мужчин жалко. Женщину они ценят только за внешние данные, а таинство брака – не только физиология. Когда мужчина просит найти девушку без силикона, с естественной красотой, я уже знаю: надо искать именно "сделанную". Такие уж мужики – любят нас глазами".