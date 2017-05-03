Из банка РПЦ перед крахом пропало 5 миллиардов
Как уточнил один из кредиторов банка, из кассы "Пересвета" пропало примерно 780 миллионов рублей, около 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро, сообщают "Ведомости". При этом по состоянию на 1 января 2017 года активы кредитной организации составляли около 107,6 миллиарда рублей.
По словам одного из финансистов, деньги из кассы банк выдавал под расписки и под отчет, однако обратно они не возвращались. После того как кредитная организация потерпела крах, временная администрация не обнаружила документов, подтверждающих то, кому были перечислены денежные средства.
В банке были лишь документы о том, что деньги выданы, но они не были подписаны. По словам кассиров, средства были выданы под честное слово.
По мнению экспертов, крупная недостача может быть связана как с хищением, так и с попыткой банка замаскировать образовавшуюся финансовую дыру. В частности, наличными деньгами из кассы могли быть оплачены кредиты, чтобы избежать просрочки и необходимости создавать резервы.
Напомним, банк "Пересвет", большая часть активов которого принадлежит Русской православной церкви, разорился в октябре 2016 года. По данным Центробанка, у финансовой организации наблюдаются проблемы с ликвидностью. В апреле 2017 года началась санация банка.
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