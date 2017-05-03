Из банка РПЦ перед крахом пропало 5 миллиардов

В период санации разорившегося российского банка "Пересвет" была обнаружена крупная недостача. По оценке специалистов, из кредитной организации пропало около пяти миллиардов рублей.

Как уточнил один из кредиторов банка, из кассы "Пересвета" пропало примерно 780 миллионов рублей, около 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро, сообщают "Ведомости". При этом по состоянию на 1 января 2017 года активы кредитной организации составляли около 107,6 миллиарда рублей.

По словам одного из финансистов, деньги из кассы банк выдавал под расписки и под отчет, однако обратно они не возвращались. После того как кредитная организация потерпела крах, временная администрация не обнаружила документов, подтверждающих то, кому были перечислены денежные средства.

В банке были лишь документы о том, что деньги выданы, но они не были подписаны. По словам кассиров, средства были выданы под честное слово.

По мнению экспертов, крупная недостача может быть связана как с хищением, так и с попыткой банка замаскировать образовавшуюся финансовую дыру. В частности, наличными деньгами из кассы могли быть оплачены кредиты, чтобы избежать просрочки и необходимости создавать резервы.

Напомним, банк "Пересвет", большая часть активов которого принадлежит Русской православной церкви, разорился в октябре 2016 года. По данным Центробанка, у финансовой организации наблюдаются проблемы с ликвидностью. В апреле 2017 года началась санация банка.