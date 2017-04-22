На ремонт "Адмирала Кузнецова" потратят 40 миллиардов

Ремонт с модернизацией крейсера "Адмирал Кузнецов" начнется в сентябре на заводе "Звездочка" под Мурманском. Как сообщает ТАСС, работы обойдутся в почти 40 миллиардов рублей. "Модернизацию авианосца планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца", – рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса.

Ожидается, что на единственном российском авианосце отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку. Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

Отметим, что в конце 2016 года "Адмирал Кузнецов" принимал участие в операции ВКС России в Сирии.







