Россиянкам разрешат тратить маткапитал на любые цели

Женщины, родившие до 35 лет второго ребенка, помимо основной суммы материнского капитала в 453 тысячи рублей, получат доплату к нему. Она составит 250 тысяч рублей.

Вице-премьер Ольга Голодец предложила разрешить россиянкам тратить эти деньги на любые цели. Она поручила проработать эту идею Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития.

Доплаты к маткапиталу могут ввести в нашей стране уже с 2018 года, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правительстве. Юрист и основатель общественного движения "Права родителей" Виктория Дергунова считает неплохой идею расширить список того, на что можно потратить маткапитал. Однако, по ее словам, нужно "все делать в рамках разумного".

"Эта выплата ориентирована на улучшение условий семьи и детей, поэтому именно на ребенка ее и нужно направлять. То есть варианты, когда родители могут деньги вложить в предпринимательскую деятельность или оплатить свои долги, лучше исключить", – считает эксперт. Иначе, по ее мнению, материнский капитал потеряет смысл.

Однако немало родителей и сейчас тратят выплату из госказны на что хотят. При этом им приходится обходить закон. "Самый распространенный механизм мошенничества — когда родители делают вид, что хотят потратить деньги на улучшение жилищных условий, покупают жилье, а потом его продают и делят деньги", — рассказывает Дергунова.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любови Храпылиной, у материнского капитала есть еще одна слабая сторона — нестабильность. "Когда мы принимаем закон или значимое для населения решение, то должны не забывать, что закон должен существовать долго. У нас же сейчас ситуация с материнским капиталом очень нестабильна", – говорит профессор.