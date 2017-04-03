Маткапитал назвали причиной феноменальной бедности
Демографическая ситуация в нашей стране вскоре может измениться в худшую сторону, отметили специалисты. В репродуктивный возраст входит низкое по численности поколение 90-х годов, и господдержка в виде материнского капитала – не панацея.
"Дети рождаются не из-за денег. Первое рождение – это продолжение рода", – цитирует директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву Lenta.ru. "Вот второе рождение чаще всего называют социальным: в этой ситуации родители оценивают свои возможности", – пояснила она.
Согласно результатам исследований, наибольший эффект маткапитал имеет в семьях, которые хотят второго ребенка, но сомневаются из-за нестабильной экономической ситуации. Маткапитал является серьезной нагрузкой на бюджет страны (расходы на него приближаются к четырем триллионам рублей), но Малева считает его "инвестицией в человеческий капитал".
При этом она указала на наличие такого феномена, как "детская бедность", ведь более половины бедных в нашей стране составляют семьи с детьми. "Сейчас за чертой бедности находится 13,3% населения, и она упорно растет", – сообщила эксперт.style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen>
Понятие "детская бедность", по словам Малевой, характеризует всю семью. Она присутствует там, где доходы ниже прожиточного минимума. "Это дети низкооплачиваемых родителей. Когда зарплаты одного, а часто даже двоих родителей не хватает для того, чтобы обеспечить достойное детство", – уточнила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, Малева предложила внести в закон о материнском капитале поправку, касающуюся определения нуждаемости в семьях. Идея в том, чтобы материально поддерживать семьи не только для того, чтобы они рожали, но и помогать семьям, где дети уже есть.
"Как мы можем стимулировать рождение будущих детей, если не можем позаботиться о детях, которые уже родились?" – задалась вопросом эксперт. "Сегодня материнский капитал – это ипотечное кредитование, пенсионные накопления матери и возможность потратить деньги на образование. Но большая часть этих средств направляется на ипотеку. Потом семья втягивается в ипотечную зависимость и не всегда выходит из нее благополучно", – констатировала Малева.
По ее мнению, нужно разрешить семьям тратить средства материнского капитала не на ипотеку, которую не все в состоянии оплачивать, а на текущее потребление. Именно таким образом можно улучшить программу маткапитала, чтобы она не приводила к росту "детской бедности" в стране.
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