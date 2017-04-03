Маткапитал назвали причиной феноменальной бедности

Программа материнского капитала, работающая в России уже десять лет, наряду с повышением рождаемости имеет и обратную, не отраженную в статистике сторону. Согласно результатам социальных исследований, часто государственная поддержка приводит к росту скрытой бедности.

Демографическая ситуация в нашей стране вскоре может измениться в худшую сторону, отметили специалисты. В репродуктивный возраст входит низкое по численности поколение 90-х годов, и господдержка в виде материнского капитала – не панацея.

"Дети рождаются не из-за денег. Первое рождение – это продолжение рода", – цитирует директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву Lenta.ru. "Вот второе рождение чаще всего называют социальным: в этой ситуации родители оценивают свои возможности", – пояснила она.

Согласно результатам исследований, наибольший эффект маткапитал имеет в семьях, которые хотят второго ребенка, но сомневаются из-за нестабильной экономической ситуации. Маткапитал является серьезной нагрузкой на бюджет страны (расходы на него приближаются к четырем триллионам рублей), но Малева считает его "инвестицией в человеческий капитал".

При этом она указала на наличие такого феномена, как "детская бедность", ведь более половины бедных в нашей стране составляют семьи с детьми. "Сейчас за чертой бедности находится 13,3% населения, и она упорно растет", – сообщила эксперт.

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