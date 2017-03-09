Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Пентагону неожиданно запретили покупать оружие у России

Фото: Gettyimages.ru
Палата представителей конгресса США запретила военному ведомству сотрудничать с "Рособоронэкспортом". Это следует из проекта бюджета Пентагона на 2017 финансовый год.
прочитано 1159 раз

Конгресс выделил на военные нужды США 578 миллиардов долларов. За проект бюджета проголосовал 371 конгрессмен, 48 высказались против. "Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом", – отмечается в документе. Запрет будет действовать до тех пор, пока корпорация не откажется от поставок летального вооружения в Сирию и пока "российские вооруженные силы не покинут Крым".

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Глава Пентагона может попытаться оспорить эту установку. Для этого министру обороны необходимо провести консультации с госсекретарем и директором национальной разведки. Если они решат, что сотрудничество отвечает интересам США, и убедят в этом профильные комитеты конгресса, в бюджет будут внесены поправки, сообщает Lenta.ru.

В декабре 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017-й, ограничивающий военное сотрудничество с Россией. В то же время Вашингтон ослабил односторонние санкции в отношении "Рособоронэкспорта", разрешив приобретать специализированное цифровое оборудование, используемое в рамках реализации Договора по открытому небу.

Автор: Алёна Нестерова9 марта 2017, 08:48

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