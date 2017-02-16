Шойгу поставил главу Пентагона на место
"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", – цитирует Сергея Шойгу агентство "Интерфакс".
Министр обороны также отметил, что сегодня, 16 февраля, в азербайджанской столице Баку пройдет встреча начальника Генштаба Военных сил России генерала армии Валерия Герасимова с его американским коллегой Джозефом Дэнфордом. "Ждем разъяснений позиции Пентагона", – подчеркнул глава ведомства.
Ранее Сергей Шойгу обозначил повестку встречи между главами Генштабов двух стран. По его словам, дискуссия затронет "проблемы текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между Россией и США" и вопросы "предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон".
Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что вести диалог с Москвой необходимо "с позиции силы". Он сравнил нынешнюю ситуацию с периодом Холодной войны, когда Вашингтон, по его мнению, "был открыт для сотрудничества и деэскалации конфликта".
Шойгу уже впинул пиндосам по поводу "с позиции силы".— Гельмут Вахров (@Helmut_DJ) 16 февраля 2017 г.
Сегодня же еще и Герасимов напихает слихвой��.
Следите за языком, господа янки�� pic.twitter.com/UUjSLCd5Yb
"Мы по-прежнему открыты для восстановления сотрудничества с Москвой, но в то же время мы остаемся реалистами в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", – цитирует Джеймса Мэттиса телеканал CNN. Он также заявил, что Соединенные Штаты не готовы отказываться от своих ценностей и предоставлять Кремлю право "кричать" громче всех.
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