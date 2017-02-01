Россиян будут наказывать за "санкционку"

Роспотребнадзор выступил с предложением ввести штрафы за реализацию, хранение и транспортировку зарубежных товаров, подпадающих под российское продуктовое эмбарго. Соответствующий нормативно-правовой акт был размещен сегодня на портале regulation.gov.ru.

Законопроект предполагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Как сообщается, вступлению изменений в силу будет предшествовать публичное обсуждение нормативно-правового-акта, которое продлится до второго марта.

Штрафы за нарушение норм законопроекта должны составить от трех до пяти тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и 70-100 тысяч для компаний. При этом санкционная продукция может быть конфискована как у простых граждан, так и у предпринимателей, должностных и юридических лиц.

На данный момент ответственность граждан предусмотрена лишь за незаконную продажу на территории России подпадающих под продуктовое эмбарго товаров. В соответствии со статьей 14.2 КоАП он составляет 1,5-2 тысячи рублей для граждан и 3-4 тысячи для должностных лиц, юридические же лица платят за нарушение норм закона 30-40 тысяч рублей.

Россия ввела продуктовые санкции в ответ на экономические ограничения со стороны западных стран в августе 2014 года. В список государств, откуда запрещен ввоз продукции на территорию России, входят США, Канада, Австралия, а также страны Евросоюза. Кроме того, с августа 2015 года действует президентский указ об уничтожении ввезенных в Россию санкционных товаров.

