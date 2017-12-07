Банк "Возрождение" взял "Финансовый олимп"
Вручая премию банку "Возрождение", организаторы
отметили успехи кредитно-финансовой компании в реализации бизнес-стратегии.
Особенно было отмечено максимальное присутствие в социально-экономической жизни
регионов и сложившиеся доверительные отношения с клиентами.
Как сказал член правления "Возрождения", глава блока "Корпоративный бизнес" Евгений Павлов, стратегия community, которой следует банк, проверена временем. Она эффективна и приносит успех, отметил он.
По словам Павлова, основой успеха стали глубокая экспертиза бизнес-процессов, максимальная лояльность и гибкость в работе с клиентами. Не последнюю роль играет "умение найти выход из любой, даже нестандартной ситуации".
"Именно поэтому, даже в условиях жесточайшей конкуренции, клиенты на протяжении многих лет демонстрируют верность банку, и мы благодарны им за это, – подчеркнул он, получая премию. – Уверен, что ключевые ценности банка, его уникальные компетенции в работе с частными и корпоративными клиентами, станут хорошей основой для успешной работы банка в следующем году".
Напомним, "Возрождение" является персональным банком для корпоративных и частных клиентов. По данным ЦБ, он входит в топ-30 крупнейших частных банков страны. Банк имеет соглашения о долгосрочном сотрудничестве с властями базовых регионов присутствия. В их числе Московская, Волгоградская и Ростовская области, Ставропольский край.
В текущем году "Возрождение" получило премию "Финансовая элита России" в номинации "Комьюнити банк региона". Кроме того, организация получила благодарность от подмосковного губернатора Андрея Воробьева за вклад в развитие экономики региона.
Премия "Финансовый олимп" – одна из старейших российских профессиональных наград. Ежегодно она вручается наиболее успешным компаниям, работающим в финансовой сфере. Лидеры рынка определяются на основе рейтингов, составленных агентством "Эксперт РА" с участием экспертного совета премии. В него входят главы профильных министерств, ведомств и федеральных служб, представители законодательных органов власти, аудиторских и консалтинговых компаний.
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