В Москве выросли тарифы на электричество

Тарифы на электроэнергию на 2018 год утверждены в столице. Приказ об их установлении подписан первым замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Романом Беззубиком и размещен на портале городской мэрии.

Корректироваться тарифы будут с 1 июля. На территории Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость киловатт-часа не изменится. Она составит 5,38 рубля, передает РИА ФАН. Для домов с электроплитами она вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля.

Для жителей Новой Москвы тарифы утверждаются отдельно. При одноставочном тарифе цена на киловатт-час в домах с газовыми плитами вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, в домах с электроплитами – с 3,93 рубля до 4,3 рубля, сообщает М24.

Ранее говорилось о том, что тарифы на коммунальные услуги в Москве не будут увеличиваться до 1 июля следующего года. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин. Согласно прогнозам, рост тарифов в целом в 2018 году не превысит 5,5%. В 2017-м тарифы выросли приблизительно на 7%.

Как писали Dni.Ru, скоро россиянам не придется устанавливать счетчики воды, света и газа за свои деньги. Согласно новым поправкам в Жилищном кодексе, эту статью расходов возьмут на себя коммунальные организации. Такой законопроект предложил комитет Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.