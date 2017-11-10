Россиян избавят от платы за счетчики

В скором времени, россиянам не придется устанавливать счетчики воды, света и газа за свой счет. Согласно новым поправкам в Жилищном кодексе, эту статью расходов возьмут на себя коммунальные организации.

Соответствующий законопроект предложил комитет Госдумы по природным ресурсам и экономической политике. Как напомнили авторы документа, на данный момент около 30% россиян не имеют счетчиков, из-за чего вынуждены оплачивать коммунальные услуги по повышенному тарифу.

Депутаты считают, что это несправедливо по отношению к жильцам домов. В случае вступления законопроекта в силу, гражданам больше не придется устанавливать счетчики за свой счет, передает газета "Известия".

Эта обязанность ляжет на организации, предоставляющие соответствующие коммунальные услуги. "Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован", – говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что документ будет рассмотрен уже в ноябре. Инициативу депутатов Госдумы поддержали Минэнерго и Минстрой.

А в коммунальных организациях усомнились в целесообразности законопроекта. Так, по мнению представителя одной энергетической компании, расходы на установку счетчиков могут в итоге лечь на плечи тех жильцов, у которых они уже есть. То есть коммунальщики просто включат этот пункт расходов в тариф ЖКХ.