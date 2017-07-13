Россиянам пообещали снижение тарифов на воду

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет запретить государственным и муниципальным водоканалам закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. Благодаря этому стоимость получения ресурсов для россиян в 2018 году снизится на 5%.

Заместитель руководителя отдела экономики Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Канивец рассказал, что фактически указ ФАС лишает прибыли ГУПы и МУПы. "5% – тот заработок, который предприятия могут получать за счет тарифов и тратить его по своему усмотрению. Теперь они будут работать в лучшем случае в ноль, а большинство, скорее всего, будет нести убытки", – цитирует его газета "Известия".

Эксперт предположил, что таким образом правительство подталкивает ГУПы и МУПы сменить форму собственности на концессию – совместное государственно-коммерческое партнерство, где бизнес помогает в предоставлении госуслуг или управляет муниципальной собственностью. Напомним, что Минстрой вовсе хотел запретить деятельность бюджетных водоканалов.



Столичное предприятие "Мосводоканал" существует в виде акционерного общества, поэтому сохранит право получать выручку. С другой стороны, оно никогда не претендовало на выгоду. "Тарифы АО "Мосводоканал", установленные для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения на территории Москвы и Московской области, предпринимательской прибыли не содержат", – отметила заместитель гендиректора по перспективному развитию и тарифообразованию организации Ольга Петрова.

По словам главы Минстроя, привлечение частных инвестиций позволит существенно снизить аварийность и сократить потери на сетях, а также повысить качество предоставляемых услуг. "Итоги 2016 года показали, что интерес инвесторов к ЖКХ стабильно растет. На сегодня заключено 1638 концессионных соглашений, сумма обязательств инвесторов по ним составляет более 211 миллиардов рублей", – пояснил Михаил Мень.

В ФАС не уточнили, почему подобное решение принято исключительно в сфере водоснабжения. Канивец предположил, что за счет формирования концессий правительство хочет решить наиболее актуальные проблемы. По его словам, большинству водоканалов уже требуются ремонт и модернизация.