Путин подписал закон: кто из россиян получит деньги за первенца

В России вводится социальная выплата для семей, в которых появится первый ребенок. Новые меры заработают 1 января 2018 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первенца. Выплачиваться пособие будет до достижения ребенком полутора лет.

Право на его получение имеют граждане России, постоянно проживающие на территории нашей страны. Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи. Однако он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, передает газета "Известия".

Для оформления пособий нужно обратиться в органы соцзащиты или написать заявление в многофункциональном центре (МФЦ). Выплачиваться они будут с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета. Средний размер выплаты в следующем году составит 10500 рублей, в 2019 году – 10800 рублей, в 2020 году – 11100 рублей, сообщается на сайте правовой информации.

Правом на получение ежемесячных выплат можно будет воспользоваться и при рождении второго ребенка. В этом случае они будут выдаваться за счет материнского капитала. По данным правительства, на выплаты будут претендовать около 340 тысяч семей.

Инициатором введения пособий за первенца стал Владимир Путин. В среднем по стране ежемесячная выплата на ребенка, как уточнил в ноябре этого года президент, составит 10,5 тысячи рублей. Кроме того, глава государства предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, а также запустить специальную программу ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.