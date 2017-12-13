Семьи с детьми получат дополнительную поодержку

Госдума приняла в первом чтении президентские законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми. Первый пакет поправок предусматривает введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребенка. Второй документ продлевает программу предоставления материнского капитала и расширяет возможность его использования.



Президентские поправки в законы депутатам Госдумы представил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он рассказал, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2018 года. По словам чиновника, первый законопроект предусматривает введение дополнительных ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребенка и до достижения ими полутора лет.



Как отметил глава Минтруда, размер пособия будет равняться "детскому" прожиточному минимуму в каждом регионе. "Размер пособия будет дифференцирован в зависимости от уровня жизни в том или ином субъекте Федерации", – отметил министр. Он уточнил, что в следующем году выплаты на ребенка в регионах будут колебаться в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей. В среднем, речь идет о сумме около 10,5 тысячи рублей.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, денежная помощь будет адресная. Право на новое пособие получат родители, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Согласно предварительным расчетам, получать эти пособия смогут около 47% семей по всей стране.

Согласно расчетам правительства, расходы федерального бюджета на новые выплаты составят в 2018 году 21,4 миллиарда рублей на первых детей и 24, 6 – на вторых, в 2019 году – 55 и 63 миллиарда, в 2020 году – 68 и 78 миллиарда соответственно.





Второй законопроект, внесенный президентом в нижнюю палату парламента, предусматривает продление действия программы предоставления материнского капитала на 2019-2021 годы. Одновременно расширяется возможность его использования на цели образования без требования достижения ребенком трех лет. Это необходимо "для того, чтобы граждане могли использовать маткапитал в дошкольных образовательных учреждениях, прежде всего, в яслях", уточнила Тамара Плетнева.

Принятие этих двух законопроектов, сказала она, позволит депутатам, когда они приедут в свои избирательные округа, порадовать их жителей хорошими новостями. "Скоро мы поедем в регионы, и я очень рада, что нам будет что сказать нашим избирателям, особенно женщинам", – сказала она.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег ответственно подходить к внесению поправок в представленные законопроекты, обратив внимание, что решение принимается в сложной ситуации, когда только-только начался рост экономики. "Это решение – серьезный шаг вперед по поддержке семей и родителей, но самое главное – это поддержка маленького человека, который рождается – подчеркнул он. – Это положительно скажется на демографической ситуации".





При голосовании за оба законопроекта все думские фракции продемонстрировали единодушие. Присутствовавшие в зале депутаты единогласно поддержали президентские инициативы. Все парламентарии проголосовали "за", "против" и воздержавшихся не было.

Как ожидается, что через неделю, 20 декабря нижняя палата парламента рассмотрит поправки во втором чтении, а уже на следующий день – в третьем. После этого документы поступят на одобрение в Совет Федерации и затем поступят на подпись главе государства.

Напомним, о необходимости введения дополнительных мер по стимулированию рождаемости Владимир Путин говорил в конце ноября. Он призвал представителей исполнительной и законодательной властей "перезагрузить" демографическую политику.