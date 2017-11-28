Путин пообещал деньги за первенца

В России установят ежемесячные выплаты на рождение и воспитание первенца до полутора лет. С соответствующим заявлением на заседании координационного совета по реализации нацстратегии действий в интересах детей выступил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, ситуация с рождаемостью вновь обострилась. Поэтому необходимо "перезагрузить" демографическую политику.

С этой целью, сказал Путин, с января следующего года устанавливается ежемесячная выплата после рождения первого ребенка до полутора лет. В среднем сумма составит 10,5 тысячи рублей, пишут "Известия".

Для этого в бюджете нужно будет найти 114,5 миллиарда рублей на ближайшие несколько лет. Кроме того, президент предложил продлить срок действия программы материнского капитала до 2021 года, отмечает РИА ФАН.

Рождаемость в России за первые семь месяцев 2017 года снизилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты, это связано с демографической ямой и неуверенностью россиян в завтрашнем дне.

С января по июль этого года в стране родились 969,4 тысячи детей, тогда как годом ранее – более миллиона. При этом негативная динамика рождаемости наблюдается в России уже четвертый год подряд. Падение началось в 2014 году – тогда в нашей стране на свет появились почти два миллиона детей.

В настоящий момент основной мерой поддержки семей с детьми является материнский капитал. Однако он дается только за второго и последующего ребенка, и его получение связано с рядом бюрократических процедур. Сумма выплаты в 2017 году составила 453 тысячи рублей.