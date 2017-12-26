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Экономика

"Технопоиск" продолжает борьбу за свои права

В уходящем году Россия стала одним из мировых лидеров по объему продаж "умной" бытовой техники на душу населения. Такие показатели были достигнуты в том числе благодаря российской компании "Технопоиск". Однако последнее время в СМИ она упоминается совсем по другими причинам.
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"Технопоиск" – дистрибьютор международной марки бытовой техники REDMOND. Под этим брендом представлено около 40% общего объема мультиварок в России. Также при участии компании "Технопоиск" была разработана и запущена эффективная и доступная платформа для "интернета вещей" Ready for Sky. Всего в нашей стране реализовано более полутора миллионов единиц "умной" мелкой бытовой техники, из них 1,3 миллиона приходится именно на устройства REDMOND на платформе Ready for Sky.

В конце ноября 2017 года гендиректор "Технопоиска" Диана Желяскова была арестована и помещена в СИЗО. Впоследствии Московский районный суд Санкт-Петербурга определил ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 января 2018 года. Компанию обвиняют в недоплате двух миллиардов рублей налогов.

Диана Желяскова

По словам второго совладельца компании Андрея Синявина, проблемы у "Технопоиска" начались в 2015 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила о якобы недоплаченных в бюджет налогах за 2012-2014 годы в размере двух миллиардов рублей. В дальнейшем компания добилась приостановки решения ФНС о взыскании для проведения перепроверки, однако в ноябре 2017 года следственные органы вновь активизировались, отметил Синявин: обыски, допросы, арест генерального директора.

По словам Синявина, "Технопоиск" активно сотрудничает со следствием и обязательно удовлетворит обоснованные требования ФНС, если потребуется. Сейчас же, по заявлению Синявина, силовое давление фактически блокирует бизнес разработчика и дистрибьютора мелкой бытовой техники: компания испытывает трудности в ведении хозяйственной деятельности, что ставит под угрозу выполнение обязательств перед бюджетом как за прошлые периоды, так и за текущие и будущие.

"Налоговое дело" в отношении компании совпало с внутренним конфликтом в организации. Ранее "Технопоиск" принадлежал трем совладельцам: Диане Желясковой, Андрею Синявину и Максиму Агеенко. Последний в апреле 2016 года скончался после тяжелой болезни. Наследники Агеенко (вдова и пятеро детей) отказались продать бизнес-партнерам покойного его долю в бизнесе, а теперь с помощью юристов пытаются доказать свои права на имущество группы компаний, в которую входит "Технопоиск". Совладельцы компании отрицают какие-либо правонарушения в отношении наследников со своей стороны.

В настоящее время силы компании направлены на нормализацию работы, при этом "Технопоиск" уже заявил о переносе запуска некоторых инновационных продуктов на 2019 год. Тем не менее, в компании обещают, что запланированные на 2018 год "умные" кухонные девайсы и гаджеты для управления техникой выйдут в срок.

"Мы выражаем признательность потребителям и партнерам за то, что они нас поддерживают", – подчеркнул совладелец "Технопоиска" Андрей Синявин.

Автор: Иван Поляков26 декабря 2017, 11:06

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