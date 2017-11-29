Президент России Владимир Путин назвал главное событие 2017 года. Глава государства особо отметил выход отечественной экономики из рецессии и переход в стадию роста.

"Экономика наша вышла из рецессии, вошла в стадию роста. Потихоньку начали подрастать зарплаты", – сказал президент во время общения с рабочими ремонтно-экипировочного бюро на железнодорожной станции Москва-Киевская. По его словам, в реальном выражении доходы населения выросли на 3%.

Также глава государства отметил достигнутые успехи в укреплении обороноспособности страны. "Год был удачный", – подытожил Путин.

Ранее президент выступил на инвестиционном форуме "Россия зовет". В своей речи перед крупными иностранными инвесторами он отметил, что наша страна является привлекательной площадкой для капиталовложений.

По словам главы государства, за три квартала текущего года приток иностранных инвестиций в экономику России вырос в два с лишним раза, достигнув колоссальной цифры – 23 миллиарда долларов. Это абсолютный максимум за последние годы.

Растет и промышленное производство внутри страны. За три квартала этого года позитивная динамика составила 1,8%. Кроме того, со второго квартала 2017 года наблюдается устойчивый рост внутреннего валового продукта – более 2%.





Напомним, на прошлой неделе Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Впервые за последние несколько лет депутаты приняли "бюджет роста", отражающий позитивную динамику в отечественной экономике.

Несмотря на продолжающееся санкционное давление, она смогла выйти из кризиса и преодолеть стоявшие перед ней вызовы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одобренный нижней палатой проект бюджета предусматривает рост более 2% ВВП.

