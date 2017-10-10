Путин увидел новую угрозу для россиян
Данными соображениями политик поделился со своим помощником Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, ее заместителем Ольгой Скоробогатовой и генеральным директором компании Qiwi Сергеем Солониным.
Президент рассказал участникам совещания свою точку зрения на криптовалюты и их перспективы на российском рынке. "Современные технологии в банковской сфере открывают, безусловно, новые возможности для организаций и граждан, делают удобнее хозяйственную деятельность, повседневную жизнь тоже", – заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на новые возможности, которые открывает криптовалюта, их использование несет серьезные риски. "Я знаю и позицию Центрального банка, с председателем несколько раз говорили на эту тему – прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма, ну и конечно – распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане", - сказал Путин.
Он считает, что России нужно выстроить сбалансированную систему контроля над криптовалютой, "которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами".
Президент также отметил, что такие проблемы сейчас встали и перед другими государствами. "Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия, законодательную нормативную базу", - передает слова Путина ТАСС.
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