Семья из США дважды за день выиграли в лотерею

Семейная пара из американского штата Северная Каролина выиграла в лотерею два раза за один день, передает RT. Примечательно, что обычно счастливчики не тратят деньги на такие вещи. "Просто у моего мужа в кармане были деньги. В последнюю секунду он решил купить билет", – рассказала Мишель Шаффлер. В итоге эта спонтанная покупка в одном из придорожных магазинов принесла в семейный бюджет десять тысяч долларов. Позже тем же днем мужчина решил еще раз испытать удачу и купил еще один лотерейный билет. Как оказалось, сделал он это не зря. На этот раз сумма выигрыша составила уже один миллион долларов.

