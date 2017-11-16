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Экономика

Семья из США дважды за день выиграли в лотерею

прочитано 561 раз

Семейная пара из американского штата Северная Каролина выиграла в лотерею два раза за один день, передает RT. Примечательно, что обычно счастливчики не тратят деньги на такие вещи. "Просто у моего мужа в кармане были деньги. В последнюю секунду он решил купить билет", – рассказала Мишель Шаффлер. В итоге эта спонтанная покупка в одном из придорожных магазинов принесла в семейный бюджет десять тысяч долларов. Позже тем же днем мужчина решил еще раз испытать удачу и купил еще один лотерейный билет. Как оказалось, сделал он это не зря. На этот раз сумма выигрыша составила уже один миллион долларов.

16 ноября 2017, 21:49

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