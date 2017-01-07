Эксперты сделали экономический прогноз на ближайшие 12 месяцев
В России появились новые штрафы
Еще в апреле 2014 года в России появился закон, согласно которому отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной для неуплаты налогов. Иными словами, если раньше в налоговой не было данных о владении дачами, квартирами, земельными участками или другой недвижимостью, то люди могли не платить за них налоги. Теперь же ситуация изменилась, и гражданин сам обязан уведомить соответствующую службу о своем имуществе и уплатить на него налог. В противном случае это будет рассматриваться как утаивание собственности от налогов.
Специальная форма, при помощи которой можно уведомить Федеральную налоговую службу, была утверждена приказом ведомства и размещена на его сайте с 2014 года. Сообщение можно отправить в любую налоговую инспекцию лично, можно отправить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по Сети либо через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
Отмечается, что собственники так называемых объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование нового закона. Однако уже в 2017 году они могут быть привлечены к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы, передает "Российская газета".
Кроме того, начиная с 2017 года налоговые органы при получении сообщений об объектах-невидимках будут рассчитывать налоги за три предшествующих календарных года, но не ранее момента возникновения права собственности на объект недвижимости или автомобиль. Конкретная сумма будет зависеть от самого объекта налогооблажения.
В случае возникновения спорных ситуаций в Федральной налоговой службе рекомендовали обращаться в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения. Кроме того, свою проблему можно изложить на специальной странице на сайте ФНС России.
Президент России принял участие в рождественском богослужении
Никаких доказательств о причастности России к кибератакам по-прежнему не было представлено
Нацистское приветствие продемонстрировала актриса Аста Баукуте
Согласно данным синоптиков, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба