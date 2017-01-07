В России появились новые штрафы

Начиная с 2017 года налоговые органы, при получении от граждан сообщений об объектах, которые ранее не стояли у них на учете, однако находятся в длительном владении у граждан, будут рассчитывать плату не только за текущий, но и за три предшествующих календарных года. Утаивание же подобных объектов грозит новыми штрафами.

Еще в апреле 2014 года в России появился закон, согласно которому отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной для неуплаты налогов. Иными словами, если раньше в налоговой не было данных о владении дачами, квартирами, земельными участками или другой недвижимостью, то люди могли не платить за них налоги. Теперь же ситуация изменилась, и гражданин сам обязан уведомить соответствующую службу о своем имуществе и уплатить на него налог. В противном случае это будет рассматриваться как утаивание собственности от налогов.

Специальная форма, при помощи которой можно уведомить Федеральную налоговую службу, была утверждена приказом ведомства и размещена на его сайте с 2014 года. Сообщение можно отправить в любую налоговую инспекцию лично, можно отправить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по Сети либо через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Отмечается, что собственники так называемых объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование нового закона. Однако уже в 2017 году они могут быть привлечены к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы, передает "Российская газета".

Кроме того, начиная с 2017 года налоговые органы при получении сообщений об объектах-невидимках будут рассчитывать налоги за три предшествующих календарных года, но не ранее момента возникновения права собственности на объект недвижимости или автомобиль. Конкретная сумма будет зависеть от самого объекта налогооблажения.

В случае возникновения спорных ситуаций в Федральной налоговой службе рекомендовали обращаться в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения. Кроме того, свою проблему можно изложить на специальной странице на сайте ФНС России.