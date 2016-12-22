Дальнобойщиков обложат двойным налогом

Министр транспорта России Максим Соколов заявил о повышении оплаты за проезд большегрузного транспорта по системе "Платон". По словам чиновника, тариф будет увеличен в два раза со следующего года.

"Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это один рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 рубля. Это нужно сделать в 2017 году", – заявил руководитель транспортного ведомства. Ранее в пользу повышения тарифов высказался вице-премьер Аркадий Дворкович.



"Платон" – общероссийская система взимания платы с большегрузных автомобилей массой свыше 12 тонн (фуры, грузовики) за проезд по автомобильным дорогам федерального значения. Заплатить можно с помощью маршрутной карты или специального бортового устройства. Планировалось вводить поэтапную систему оплаты, постепенно увеличивая взимаемую сумму.

Изначально стоимость проезда составляла один рубль и 53 копейки за километр пути. Предполагается, что после 2018 года тариф составит 3,73 рубля за километр. При этом доход от системы, как предполагается, составит порядка 20-40 миллиардов рублей.

Система "Платон" была введена в действие в ноябре 2015 года. При этом еще до начала работы она вызвала протесты среди дальнобойщиков, которые утверждали, что очередной налог может отрицательно сказаться на их бизнесе. Кроме того, они утверждали, что из-за увеличения транспортных издержек при грузоперевозках вырастут цены на продукцию в российских магазинах.

Дальнобойщики провели несколько масштабных акций протеста. Одной из самых заметных стало частичное перекрытие Московской кольцевой автодороги (МКАД) в декабре прошлого года с требованием отмены "Платона".



