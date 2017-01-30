Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя глав Министерства экономического развития. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства страны.
Престижную должность в ведомстве получил Азер Муталим оглы Талыбов, передает НСН. Ранее чиновник возглавлял секретариат председателя Центробанка России.
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