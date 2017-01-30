Япония хочет кормить россиян рыбой из Фукусимы

Япония планирует возобновить поставки рыбы из акватории рядом с префектурами, пострадавшими от аварии на АЭС "Фукусима-1". По информации Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, уровень стронция в окружающей среде находится в допустимых пределах.

В связи с этим японцы попросили российскую сторону оказать содействие в отмене обязательного приложения к действующему ветеринарному сертификату о результатах исследования партии рыбной продукции на наличие радионуклидов. В соответствии с предыдущей договоренностью между странами, Россельхознадзор обратился к Евразийской экономической комиссии с просьбой рассмотреть данную возможность.

От Японии в российском ведомстве ожидают обновленных результатов мониторинга. "Ускорение принятию соответствующего решения со стороны ЕЭК может придать получение от японской стороны дополнительных материалов и контактов эксперта в области радиационной безопасности", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Сообщалось, что в Японии, близ берегов Фукусимы, рыбак поймал уродливую гигантскую рыбу. Как писали Dni.Ru, ученые полагают, что 'это существо – результат крупнейшей радиационной аварии.





Между тем в Сеть не впервые попадают невероятные снимки, сделанные в окрестностях атомной станции. В разное время воображение пользователей потрясли фото ромашек-мутантов, роз со щупальцами, а также киви, напоминающих червяков.

Напомним, в июле 2015 года Россельхознадзор снял эмбарго на импорт рыбы с японских предприятий в префектуре Амори. Ранее ввоз японской рыбной продукции попал под запрет после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.