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Япония хочет кормить россиян рыбой из Фукусимы
В связи с этим японцы попросили российскую сторону оказать содействие в отмене обязательного приложения к действующему ветеринарному сертификату о результатах исследования партии рыбной продукции на наличие радионуклидов. В соответствии с предыдущей договоренностью между странами, Россельхознадзор обратился к Евразийской экономической комиссии с просьбой рассмотреть данную возможность.
От Японии в российском ведомстве ожидают обновленных результатов мониторинга. "Ускорение принятию соответствующего решения со стороны ЕЭК может придать получение от японской стороны дополнительных материалов и контактов эксперта в области радиационной безопасности", – говорится в сообщении Россельхознадзора.
Сообщалось, что в Японии, близ берегов Фукусимы, рыбак поймал уродливую гигантскую рыбу. Как писали Dni.Ru, ученые полагают, что 'это существо – результат крупнейшей радиационной аварии.
Между тем в Сеть не впервые попадают невероятные снимки, сделанные в окрестностях атомной станции. В разное время воображение пользователей потрясли фото ромашек-мутантов, роз со щупальцами, а также киви, напоминающих червяков.
Напомним, в июле 2015 года Россельхознадзор снял эмбарго на импорт рыбы с японских предприятий в префектуре Амори. Ранее ввоз японской рыбной продукции попал под запрет после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
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