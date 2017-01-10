Украинские свиньи вымрут к середине 2017 года

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Таким образом, украинцам в этом году придется перейти на польскую, бразильскую и канадскую свинину. Из-за заражения вирусом африканской чумы свиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины.
"Если ситуация кардинально не изменится, то уже к лету на Украине возможен дефицит свинины, что приведет к росту цен на нее", – цитирует президента Ассоциации свиноводов Украины Артура Лозу ТАСС. В 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз – до 5,1 миллионов долларов, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллионов долларов.
В связи с распространением АСЧ, некоторые страны уже отказались от закупок свинины на украинском рынке. Ограничила год назад ввоз свиней и продукции из этого мяса с Украины и Россия.
Вирус АЧС не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Лечение от недуга запрещено, вакцины не существует.
Напомним, вспышки эпидемии наблюдаются сразу в нескольких регионах достаточно давно: с 2012 года зафиксировано 36 случаев массового заражения животных. По данным Национальной мясной ассоциации, только за июль 2015 года украинскую свинину 12 раз признавали зараженной.
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