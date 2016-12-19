Как разбогатеть на бирже Форекс

Выход в сеть и начальный капитал – вот все, что нужно для первых шагов на валютной бирже Форекс. Причины, по которым люди хотят стать трейдерами, разные: это и возможность дополнительного заработка, и желание прибыльно инвестировать свои финансы. Некоторые просто хотят попробовать себя в прогнозировании валютных курсов. Но есть в этой увлекательной игре и подводные камни.

Заинтересовать крупных участников торгов начинающему трейдеру непросто. Чтобы вступить в игру на бирже без посредников, надо обладать капиталом как минимум в сто тысяч долларов. Так что самостоятельно торговать на бирже новичок не сможет – ему просто нечем заинтересовать крупные банки, инвестиционные и коммерческие организации.

Спасает ситуацию посредник, в роли которого выступает брокерский центр. Он позволяет вам участвовать на бирже Форекс практически с любым капиталом. Но, конечно, за его услуги и доступ к торговой платформе придется платить определенный процент. А к выбору брокера надо подойти со всей ответственностью. Учитывается как размер комиссионных, так и достоверность предоставляемой им информации, функциональность платформы, удобство ввода и вывода средств с торгового счета. Следует обратить внимание и на отзывы о деятельности агента – конечно, не рекламные. Определить, что вы вышли на мошенника или так называемую "кухню", можно по следующим признакам: он не гарантирует выхода трейдера на биржу, берет скрытые комиссионные и задерживает вывод денег.

Новичку на бирже понадобится стартовый депозит, который пойдет на заключение сделок. Залог безопасной торговли – грамотное управление капиталом и четкое осознание рисков. Ведь если вы ошибетесь в прогнозах, то потеряете деньги. Так что надо следовать нескольким обязательным правилам. Заранее определите, какую сумму вы можете потерять. Никогда не вносите на счет кредитные средства – а также суммы, критично важные для вас. Помните, что гарантировать заработок на рынке Форекс невозможно. Если кто-то обещает прибыль – перед вами недобросовестный человек.

Рекомендации опытных участников биржевых торгов обычно сводятся к следующему. Заранее определите размер дневной прибыли, к которой вы стремитесь – а также границы убытков, которые вы готовы понести. При достижении критической черты немедленно прекратите торговлю. И даже в том случае, если вы уверены в успехе сделки, не рискуйте всем капиталом. Не стоит ждать и мгновенных прибылей: практика показывает, что некоторые начинают зарабатывать на бирже спустя недели и даже месяцы после начала обучения.

Обучаться, теряя при этом деньги, конечно, никому не хочется. Поэтому тренироваться в биржевых прогнозах лучше на демо-счетах. Они дают возможность ознакомиться со всеми механизмами валютного рынка без риска потери финансов. Черты характера, необходимые для успешных биржевых операций – выдержка, расчетливость, терпение. Нужно также свободное время и способность не поддаваться азарту. В противном случае участие в торгах на бирже Форекс вам категорически не рекомендовано.