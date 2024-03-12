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Вторник 12 марта

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Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране

Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране
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Международный фестиваль новой детской песни "Шаинский фест" пройдет в Москве 30 марта. Впервые за тридцать лет "золотой фонд детской эстрады" пополнят новые песни.

Еще в конце 1980-х композитор Владимир Шаинский поднял тему острой нехватки качественного музыкального материала для юного поколения. И за последние тридцать лет на постсоветском пространстве ни одна детская песня так и не стала по настоящему любимой детьми. А чтобы хорошие детские песни продолжали создаваться, необходимо открывать новых авторов. И призывать уже существующих к созданию произведений для маленьких слушателей. Для всего это и был создан фестиваль "Шаинский Фест", который проходит при поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив.

Профессиональное жюри фестиваля, в состав которого вошли сын и продолжатель дела своего великого отца, музыкант, продюсер и педагог Вячеслав Шаинский, эстрадный артист и режиссер Андрей Удалов, заслуженный журналист России, легенда отечественного музыкального вещания Диана Берлин, старший преподаватель эстрадной кафедры института имени Гнесиных певица Раиса Саед-Шах и другие признанные профессионалы – авторы пишущие музыку и стихи для детей на протяжении многих лет, которые отберут лучшие музыкальные работы адресованные детям дошкольного и школьного возраста.

Фото: пресс-служба

Конкурсные отборы фестиваля пройдут в пяти городах России, новые качественно созданные произведения пополнят "Золотой фонд" современной музыкальной культуры, а их авторы смогут представить свои работы на самой престижной сцене нашей страны в Государственном Кремлевском Дворце в рамках шоу "Все лучшее – детям!" 1 июня.

12 марта 2024, 12:37
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дискотека 80-х. ТЕСТ: отгадайте слова песни по кадру с концерта СССР

Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Музыка на советском телевидении&quot;
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com

Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя

Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя
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