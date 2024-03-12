Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране

Международный фестиваль новой детской песни "Шаинский фест" пройдет в Москве 30 марта. Впервые за тридцать лет "золотой фонд детской эстрады" пополнят новые песни.



Еще в конце 1980-х композитор Владимир Шаинский поднял тему острой нехватки качественного музыкального материала для юного поколения. И за последние тридцать лет на постсоветском пространстве ни одна детская песня так и не стала по настоящему любимой детьми. А чтобы хорошие детские песни продолжали создаваться, необходимо открывать новых авторов. И призывать уже существующих к созданию произведений для маленьких слушателей. Для всего это и был создан фестиваль "Шаинский Фест", который проходит при поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив.



Профессиональное жюри фестиваля, в состав которого вошли сын и продолжатель дела своего великого отца, музыкант, продюсер и педагог Вячеслав Шаинский, эстрадный артист и режиссер Андрей Удалов, заслуженный журналист России, легенда отечественного музыкального вещания Диана Берлин, старший преподаватель эстрадной кафедры института имени Гнесиных певица Раиса Саед-Шах и другие признанные профессионалы – авторы пишущие музыку и стихи для детей на протяжении многих лет, которые отберут лучшие музыкальные работы адресованные детям дошкольного и школьного возраста.

Конкурсные отборы фестиваля пройдут в пяти городах России, новые качественно созданные произведения пополнят "Золотой фонд" современной музыкальной культуры, а их авторы смогут представить свои работы на самой престижной сцене нашей страны в Государственном Кремлевском Дворце в рамках шоу "Все лучшее – детям!" 1 июня.