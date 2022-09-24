Знаменитое чтение: 5 романов, озвученных звездами

Даже несколько раз перечитанный роман так приятно послушать в аудио-формате, если книгу вам читает известный артист. В подборке от крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес – 5 любимых книг, которые озвучены звездами.



Классика мировой литературы в исполнении комика Евгения Чебаткова или актрисы Дарьи Мороз подарит вам колоссальное удовольствие — слушайте по дороге на работу, перед сном и на пробежке.

"Гордость и предубеждение", Джейн Остин —Равшана Куркова

Викторианская Англия, балы, сплетни и уютная атмосфера британской провинции — все это есть в лучшем романе Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Даже если вы его уже читали и много раз смотрели экранизацию, мы все равно советуем освежить классику и послушать аудиокнигу — тем более, что в исполнении актрисы Равшаны Курковой текст заиграет новыми красками. История любви остроумной Элизабет Беннет, которая единственная из своих сестер не стремилась удачно выйти замуж, и благородного мистера Дарси будто снова оживает перед глазами. Куркова отлично подчеркивает интонацию Джейн Остин и ее ироничный юмор — не сомневаемся, что вы получите от прослушивания огромное удовольствие.



"Алиса в стране чудес", Льюис Кэрролл — Агата Муцениеце

Почему сказка Льюиса Кэрролла никогда не устаревает и вот уже полтора века пользуется неизменным успехом и у детей, и у взрослых? Просто автор очень постарался — Кэрролл создал настоящий шедевр, в котором зашифровано множество философских и научных концепций. Впрочем, углубляться в этом не обязательно, — можно просто отправиться вместе с Алисой в фантасмагорическое путешествие, вспомнить ключевых героев и отвлечься от рутины, играя в крикет с Червонной Королевой. Слушая текст книги в исполнении Агаты Муцениеце вы легко сможете представить даже самые замысловатые образы Льюиса Кэрролла. Агата — обладательница приятного, звонкого голоса, которому очень подходить озвучивать сказки. Слушайте вместе с ребенком в машине или перед сном — актриса прочитает с большим выражением, чем это сделали бы вы.

"Король, дама, валет", Владимир Набоков — Дарья Мороз

Актриса Дарья Мороз озвучила одно из наименее известных произведений Владимира Набокова — и оно несомненно достойно вашего внимания. Звезда читает историю, фабула которой может показаться банальной — богатый и уже немолодой человек Курт Драйер безумно любит свою юную жену Марту, которую интересуют лишь деньги супруга. В то же время она крутит роман с симпатичным племянником Драйера, совершенно беспринципно и даже жестоко обманывая мужа. За фабулой бульварного романа кроется глубокое философское размышление о природе добра и зла, и душевной бедности, свойственной некоторым людям. Приятный голос Дарьи Мороз и прекрасный слог Набокова — аудио-формат раскрывает классический роман в новом свете.

"Двенадцать стульев", Илья Ильф, Евгений Петров — Евгений Чебатков

Уморительная история о похождениях обаятельного авантюриста Остапа Бендера и бывшего дворянина Кисы Воробьянинова, тоже почувствовавшего азарт охоты на бриллианты. Текст читает популярный стендап-комик Евгений Чебатков — и если роман раньше казался вам смешным, то в исполнении Чебаткова он зазвучит еще более забавно. Потрясающие диалоги, нелепые ситуации, колоритные персонажи, множество крылатых фраз Остапа Бендера — роман "Двенадцать стульев" хоть и рассказывает о давних временах НЭПа, но остается актуальным по сей день. Потому что обстоятельства меняются, а люди — нет.

"Странная история Бенджамина Баттона", Фрэнсис Скотт Фицджеральд — Айза Долматова

Для вас, возможно, станет сюрпризом, что блогер и дизайнер Айза Долматова, которая больше известна подробностями своей личной жизни, озвучила самое известное произведение Фицджеральда. И получилось отлично! Не хуже, чем у профессиональных актеров, — текст звучит спокойно и ровно, оставляя место вашему собственному воображению. А фабулу романа вы наверняка помните — Бенджамин Баттон проживает жизнь "наоборот" — с каждым годом он становится все моложе, в то время как любимые им люди постепенно стареют… Все это происходит в "эпохи джаза", когда люди, уставшее от войны и экономического кризиса, хотели развлекаться и жить так, будто каждый день может стать последним. Фицджеральд размышляет о ценности времени и обществе, которое сторонится и боится всего, что выбивается за привычные рамки. Несчастного Баттона, например. Фантастическая, но в то же время очень грустная история заставляет задуматься о многом, — так что послушайте роман, даже если уже читали его ранее.

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