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Культура

Ваше высочество: 5 увлекательных книг о представителях британской монархии

Казалось, что она будет всегда – королева Елизавета II пережила Вторую мировую войну, утвердила правление 15 премьер-министров, наблюдала многочисленные кризисы и наступление новой цифровой эры. Однако 8 сентября королевы не стало – ушла эпоха.
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Тем временем растет популярность сериала "Корона" и многочисленных книг о Елизавете. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы выбрали 5 самых интересных биографий, посвященных королевской семье и истории Великобритании.

"Платье королевы", Дженнифер Робсон

Увлекательный роман, в котором история Великобритании рассматривается в контексте одного события — свадьбы принцессы Елизаветы и принца Филиппа 20 ноября 1947 года. К этому масштабному мероприятию готовилась вся страна, а над подвенечным платьем монарха трудились десятки мастериц. Две из них, Энн Хьюз и Мириам Дассен, своими руками создавали великолепную вышивку, украсившую наряд принцессы. Эта книга отчасти посвящена судьбам вышивальщиц — через призму их жизни мы можем узнать, как обстояли дела в послевоенной Англии. В романе есть множество интересных подробностей — от организации свадьбы до личных вкусов и предпочтений невесты.

"Королева говорит", Ингрид Сьюард

Ингрид Сьюард — известный в Великобритании журналист и биограф королевской семьи. Она написала несколько книг, посвященных Елизавете II, принцу Филлипу и их великой истории любви. "Королева говорит" — это не скучная биография, в которой автор не просто собрала факты, но попыталась ответить на вопрос: а что же кроется за официальным фасадом? Какие эмоции таятся за непроницаемым образом королевы? Какая она на самом деле? Текст охватывает период от детства и юности Елизаветы до наших дней. Королева предстает такой разной — обладательницей тонкого сдержанного юмора, влюбленной невестой, водителем санитарной машины во времена Второй мировой войны, главой семьи и величественным монархом. И все это одна женщина-эпоха, к которой можно относиться по-разному, но не уважать ее невозможно.

"Король говорит! История о преодолении, о долге и чести, о лидерстве, об иерархии и о настоящей дружбе", Марк Лог, Питер Конради

Автор это книги Марк Лог — сын того самого Лайонела Лога, придворного врача-логопеда, которому удалось избавить короля Георга VI от заикания и помочь ему произнести знаменитую речь, поддерживающую народ Великобритании в первые дни Второй мировой войны. Это история преодоления, целеустремленности и настоящей дружбы, которую король и его логопед мистер Лог смогли пронести через всю жизнь. В книге вы найдете много любопытных подробностей быта королевской семьи, их взаимоотношений и этикета, а также малоизвестные детали участия Британской империи в войне против Гитлеровской Германии. Идеальное чтение для тех, кто интересуется не только событиями, но и ролью одной сильной личности в истории.

"Как украсть короля? История Уоллис Симпсон", Арина Полякова

Уоллис Симпсон — женщина, которая свела с ума короля и сподвигла его отказаться от престола ради любви. Второго такого прецедента в истории британской монархии еще не было. Американка, которую не приняла королевская семья, любительница красивой жизни и загадочная женщина, которую обвиняли в позорных связях с нацистами, изменах и даже причастности к одному громкому убийству. Как скучно мы живем! Но что из этих многочисленных слухов правда, а что нет? Российский историк Арина Полякова изучила множество свидетельств современников и документов, и постаралась восстановить настоящий портрет Уоллис Симпсон. Тот случай, когда реальная биография интереснее любого выдуманного романа!

"Меган и Гарри: подлинная история", Колин Кэмпбелл

Принц Гарри всегда был бунтарем — обожал вечеринки, попадал на обложки таблоидов, извинялся перед всей страной за свои странные выходки. Ничего удивительного, что и выбор спутницы жизни оказался бунтарским — принц женился на американке Меган Маркл, актрисе с африканскими корнями. Последние пару лет все только и говорят о противостоянии Меган всей королевской семье, и в первую очередь — королеве Елизавете II. К слову, Меган и Гарри даже не приехали в замок Балморал, где все августейшее семейство прощалось с королевой. Что же на самом деле произошло в Букингемском дворце? Правда ли, что Меган имеет на Гарри сильнейшее влияние и подавляет его? Насколько это опасно для монархии? Автор книги, мгновенно ставшей бестселлером в Англии, пытается найти ответы на эти вопросы, подробно разбирает различные события из жизни пары и анализирует их. Если вам интересны дворцовые интриги — читать обязательно.

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КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2022, 21:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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