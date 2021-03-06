"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": как шантаж помог Евстигнееву попасть в фильм

Картина "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" была дипломной работой выпускника режиссерского факультета ВГИКа Элема Климова. После выхода сатирической ленты на экраны актер Евгений Евстигнеев проснулся знаменитым.

Как вспоминал Элем Климов, однажды его, студента, пригласили на "Мосфильм" и поручили снять картину по сценарию драматургов Семена Лунгина и Ильи Нусинова. Начинающий режиссер взялся за работу, чем навлек на себя гнев ректора ВГИКа Александра Николаевича Грошева. Заслуженный деятель искусств назвал картину "вредной" и развернул против нее целую кампанию.

Картину "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" завершили на полгода раньше положенного срока. Элем Климов опасался закрытия проекта, поэтому старался быстрее потратить выделенные на производство деньги. Режиссер понимал, что проект, в который уже вложили большие средства, труднее свернуть.

Съемки дипломной работы Климова проходили в павильонах "Мосфильма", в пионерском лагере "Орленок", что рядом с Туапсе, и в Тульской области, где также находилось воспитательно-оздоровительное учреждение для пионеров. Стоит отметить, что "Орленок" функционирует до сих пор.

В роли товарища Дынина, директора лагеря, Элем Климов видел Евгения Евстигнеева. Режиссер восхищался работами актера в "Современнике". Между тем киночиновники брать Евстигнеева не хотели. Они опасались, что артист, находящийся в опале, принесет в фильм социальную тематику. Климову пришлось пойти на шантаж: он пригрозил руководству уходом. Молодой режиссер очень удивился, когда его обескураживающая наглость сработала.

Детей для съемок в фильме подбирали в школе рядом с киностудией. Однажды в класс Вити Косых пришли люди из кино и спросили: "Кто умеет плавать?". Витя держаться на воде не мог, однако ответил утвердительно. Мальчик сообразил, что ради съемок его снимут с уроков.

Витю Косых и еще 19 претендентов отсматривал сам Элем Климов. Ребята читали режиссеру стихи. Косых с задачей справился плохо, однако показался самым искренним.

Сначала Витю утвердили на роль Марата – друга главного героя. Ребенка это очень расстроило, ведь в таком случае ему пришлось бы по сценарию бегать в крапиве. Мальчик не на шутку испугался. Спустя время парень узнал, что ему доверили другую роль – Кости Иночкина. Впрочем, на площадке юному артисту избежать страданий не удалось. Вите пришлось 27 дублей есть рассольник. После съемок Косых долго не мог даже смотреть на суп.

Мальчика, который произносит знаменитую фразу: "А что это вы здесь делаете?" изначально не было в сценарии. Этого героя прописали специально для юного артиста, которого Элем Климов встретил в троллейбусе. Этим ребенком был Слава Царев. Внешний вид парня изумил режиссера. По словам Климова, он в жизни не видел такого выразительного лица. Он назвал нового героя "мальчик с профилем Гоголя".

Фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" не прошел цензуру. Киночиновникам показалось, что картина высмеивает Никиту Хрущева. Лента так и осталась бы на полке, но вмешался режиссер Сергей Герасимов. Профессор ВГИКа отправил пленку на дачу Генсека. Хрущеву картина понравилась, он распорядился пустить ее в прокат.

Лента Элема Климов стартовала на экранах 9 октября 1964 года. Через четыре дня Никиту Хрущева сняли. А фильм, получивший его одобрение, приказали показывать только в утреннее время.