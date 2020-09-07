На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком

Специалисты предполагали, что здоровье Алексея Рыбникова пошатнулось из-за проблем с печенью, однако точно сказать не могли. Никто не верил, что состояние композитора нормализуется. Он даже похудел на 20 килограммов.
Также врачи не исключали, что у Рыбникова онкология... а может, желтуха. Диагнозы пришлось перебирать до тех пор, пока близкие композитора не обратились к целителям. Один из них сразу сказал, что на Алексея Львовича навели порчу.
Также Рыбникову сообщили, кто мог сделать это. По словам целителя, порчу навел поэт, с которым композитор должен был работать на рок-оперой. Однако Алексей Львович отказался от сотрудничества с ним и предпочел Андрея Вознесенского.
Когда Рыбников поправился, тот поэт тоже заболел. У него обнаружили желтуху. "Обраточка", – считает композитор. Правда, Алексей Львович не относится к версии с порчей серьезно. Он не спешит давать этому поступку какую-либо оценку.
Напомним, в прошлом году "Дни.ру" писали о проблемах, с которыми столкнулся музыкант. Рыбникову пришлось решать коммунальный вопрос, от которого зависела его дальнейшая профессиональная деятельность.
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