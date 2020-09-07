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На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком

На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком

Алексей Рыбников. Фото:Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
Композитор Алексей Рыбников мог умереть. После премьеры рок-оперы "Юнона и Авось" он серьезно заболел. Врачи не могли понять, что происходило с организмом Алексея Львовича.
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Специалисты предполагали, что здоровье Алексея Рыбникова пошатнулось из-за проблем с печенью, однако точно сказать не могли. Никто не верил, что состояние композитора нормализуется. Он даже похудел на 20 килограммов.

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Также врачи не исключали, что у Рыбникова онкология... а может, желтуха. Диагнозы пришлось перебирать до тех пор, пока близкие композитора не обратились к целителям. Один из них сразу сказал, что на Алексея Львовича навели порчу.

Также Рыбникову сообщили, кто мог сделать это. По словам целителя, порчу навел поэт, с которым композитор должен был работать на рок-оперой. Однако Алексей Львович отказался от сотрудничества с ним и предпочел Андрея Вознесенского.

Когда Рыбников поправился, тот поэт тоже заболел. У него обнаружили желтуху. "Обраточка", – считает композитор. Правда, Алексей Львович не относится к версии с порчей серьезно. Он не спешит давать этому поступку какую-либо оценку.

Напомним, в прошлом году "Дни.ру" писали о проблемах, с которыми столкнулся музыкант. Рыбникову пришлось решать коммунальный вопрос, от которого зависела его дальнейшая профессиональная деятельность.

Автор: 7 сентября 2020, 13:49 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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