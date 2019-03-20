Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
Изначально планировалось, что премьера при поддержке организующей гастроли звезд компании PMI состоится в Москве и Санкт-Петербурге, а далее спектакль будет показан более чем в 70 городах России и мира, что станет крупнейшим гастрольным туром в истории российского театра.
"Мной была написана опера "Война и мир" из трех актов, рассчитанная на большую сцену, но в этом виде спектакль было сложно осуществить, не имея помещения. Сейчас возник новый вариант спектакля Le Prince Andre – это исследование судьбы и душевных переживаний одного персонажа – Андрея Болконского. Проблема молодежи – а князь Болконский молодой, – которая ищет себе применение, во все времена актуальна. Сейчас мы объявляем кастинг актеров, начались уже репетиции. У нас большие надежды на лето, что мы должны собрать весь спектакль", – говорит композитор Алексей Рыбников.
Но есть заметно осложняющее все предприятие препятствие – подвал собственного дома худрука, где сейчас проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026 года. Коммунальщики попросту вышвыривают легендарного музыканта на улицу! "Нам практически негде работать, – чуть не плачет Рыбников. – Поэтому я обратился к руководству Департамента культуры города Москвы, чтобы этот вопрос был решен!"
Рыбников заметил, что официальное открытие его театра состоялось еще в 1995 году во Флориде, США. "Мы вернулись назад, и театр тут же погиб – спонсоров не было, мы думали, что уже навсегда, и тут комитет по культуре протянул нам государственную руку. А качественный скачок произошел, когда Пьер Карден в 2009 году пригласил нас сыграть "Юнону и Авось" в принадлежащем ему замке маркиза де Сада".
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