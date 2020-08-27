Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна

Ия Саввина скончалась 27 августа 2011 года от последствий меланомы. Актриса на протяжении 30 лет состояла в фактическом браке с актером Театра на Таганке Анатолием Васильевым. Мужчина по сей день хранит память о возлюбленной.

Скоро вдовец Ии Саввиной, заслуженный артист России Анатолий Васильев, отметит 81-ый день рождения. Несмотря на почтенный возраст, мужчина до сих пор появляется на театральной сцене. Правда, после карантина Театр на Таганке не возобновил работу, поэтому Анатолию Исааковичу приходится сидеть дома.

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К слову, режим самоизоляции Васильев соблюдал, находясь в московской квартире. В беседе с журналистами артист отметил, что является человеком дисциплинированным. Во время карантина он не выходил даже в магазин. Продукты он заказывал на дом. "Как все жили, так и я жил", – сказал вдовец Саввиной.

Артист не жалуется на одиночество. Он приспособился к такой жизни. Сейчас Анатолий Исаакович находится далеко от столицы.

Васильев также признался, что часто бывает на Новодевичьем кладбище, посещает могилу Ии Сергеевны. Артист очень скучает по жене.

Однако он отказался говорить с журналистами о сыне Саввиной от Всеволода Шестакова – Сергее. У 63-летнего наследника артистки синдром Дауна. Несмотря на патологию, мужчина знает несколько языков, умеет играть на фортепиано и отлично рисует.