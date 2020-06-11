Голливуду разрешили возобновить съемки

Директор Управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер рассказала о том, что 12 июня студии в Голливуде смогут возобновить работу, передает Life. Кроме того, в регионе снова начнут функционировать аквапарки, кемпинги, бассейны и гостиницы. Все они будут обязаны соблюдать правила безопасности, чтобы избежать второй волны коронавируса в США.
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