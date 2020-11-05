Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России

Алексей Чернаков отметил, что классическая музыка в России по-прежнему весьма популярна. По его словам, консерватории ежегодно выпускают талантливых композиторов и музыкантов, а концерты классической музыки собирают полные залы.
По словам Чернакова, среди классических музыкантов большим успехом считается собрать Большой зал Московской консерватории или добиться того, чтобы их оперу поставили в Большом театре. Артист признался, что в настоящее время стремится именно к этому.
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