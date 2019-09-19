Знаменитый артист умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни

Российский актер Сергей Афанасьев скончался в возрасте 62 лет после продолжительной болезни. Печальную новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Точная причина смерти артиста не уточняется.
В 1990 году Афанасьев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Актер появлялся на сцене Московского театра "Вернисаж" и Ростовского театра драмы. Кроме того, он сыграл более 80 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее заметных работ – "Час Волкова", "Охота на гения" и "Земский доктор. Возвращение".
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