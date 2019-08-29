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Культура

На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников

Фото: Дмитрий Дорошок
В МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция, посвященная выходу в российский прокат фильма "Последнее испытание", который сегодня стартует в кинотеатрах страны. Драма по мотивам реальных событий, произошедших в октябре 2002 года, когда в Театральном центре на Дубровке произошел террористический акт. 
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По сюжету, действия разворачиваются в доме культуры "Мир", где должна пройти премьера мюзикла "Ромео и Джульетта". В какой-то момент в зал врываются террористы, которые берут зрителей в заложники. Картина представляет собой сиквел предыдущей работы Алексея А. Петрухина "Училка", вышедшей в прокат в 2015 году.

Главные роли в "Последнем испытании" сыграли Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин. Также в драме снялись Дмитрий Шевченко, Анна Чурина, Игорь Жижикин, Сергей Кузнецов, Иван Кокорин, Алиса Гребенщикова, Михаил Евланов, Олег Тактаров, Никита Тарасов, Эдуард Флеров, Павел Грязнов, Алексей Лукин и Елена Захарова, которая на тот момент находилась на последнем месяце беременности.

Фото: Дмитрий Дорошок

На показе и последующей пресс-конференции присутствовали не все действующие лица. Перед журналистами появились режиссер Алексей Петрухин, продюсер Петр Черенков, актрисы Ирина Купченко и Анна Чурина, а также психолог Ульяна Наумова. Особое внимание было приковано к актрисе Наталье Старцевой. Дело в том, что она действительно была заложницей во время теракта на Дубровке. Женщина едва ли не плача рассказала, что до прибытия на съемочную площадку не знала сюжет фильма. А когда поняла, что лента будет о заложниках, у нее едва не случился инфаркт. Успокоить Наталью Иосифовну смог только психолог, которая к тому же посоветовала ей побороть свои страхи и вернутся на съемочную площадку, чтобы попробовать прожить трагедию заново и таким образом отпустить ситуацию. Старцеву поддерживали и коллеги по площадке, особенно Андрей Мерзликин, который первый узнал о том, что перед ним одна из заложниц теракта на Дубровке.

Фото: Дмитрий Дорошок

Старцева призналась, что после съемок ей стало намного легче. "Картина помогла мне пересмотреть свои взгляды. Теперь я могу дружить с людьми другой национальности и смотреть им без страха в глаза", – сказала она. По словам Натальи Иосифовны, она не встречалась с другими заложниками, так как боль все еще присутствует в ее сердце. Несмотря на это, актриса поделилась некоторыми деталями о событиях 2002 года. Так, Старцева отметила, что во время теракта в зале никто не разговаривал, как это происходит в фильме, но среди заложников находились как смелые, так и трусливые люди.

Слова лично пережившей трагедию героини прокомментировала психолог. "Фильм "Последнее испытание" — это возможность прожить ситуацию людям, которые попадали в теракты, и отпустить все", – резюмировала Ульяна Николаевна. Режиссер картины, в свою очередь, поделился, что общался с еще одной заложницей, у которой в Театре на Дубровке убили мужа. Женщина показала фильм сыну, который в злополучный вечер чудом остался дома. На момент просмотра картины юноше было 16 лет и он вышел из зала со слезами на глазах.

Режиссер и продюсер объявили о том, что у фильма будет третья часть. Все детали, включая сюжет и предположительную дату выхода, пока держат в тайне. Что касается фильма "Последнее испытание", то во всех кинотеатрах страны он доступен с 29 августа 2019 года. Стоит отметить, что дату премьеры картины неоднократно переносили. Сначала драма должна была выйти 29 ноября 2018 года, затем 7 февраля 2019 года и, наконец, 4 апреля текущего года.

29 августа 2019, 14:44

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