Обнародован трейлер фильма "Леди и бродяга"

В центре картины – история любви кокер-спаниеля по кличке Леди и беспородного пса Бродяги. Как и в оригинальном мультфильме, животным предстоит пройти ряд испытаний, чтобы обрести счастье.
В фильме появились настоящие бродячие собаки, которых дрессировщики нашли в американских приютах. Как сообщает Life.ru, после съемок у всех животных появились хозяева.
Главных героев озвучили Тесса Томпсон и Джастин Теру. Режиссером выступил Чарли Бин, ранее работавший над проектами "Лего Фильм: Ниндзяго" и "Трон: Восстание". Премьера ленты состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.
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