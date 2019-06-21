Обнародована неизданная песня Фредди Меркьюри
Песня была записана в 1986 году для мюзикла под названием Time, но по неизвестным причинам была надолго забыта. Музыкант и продюсер Дейв Кларк обнаружил ее два года назад, исследуя записи знаменитого артиста, и тут же принялся за работу. Результат своих трудов он представил в Сети.
Для клипа специалисты отреставрировали старое видео с вокалистом Queen. "В этом ролике вы увидите Фредди Меркьюри во всем его великолепии. Единственным аккомпанементом здесь является пианино, которое подчеркивает один из самых любимых и невероятных голосов", – говорится в описании к ролику.
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