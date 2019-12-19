Создатель спецэффектов покорил Москву

13 и 14 декабря в Москве в рамках выставки Mystic Universe состоялся первый в России фестиваль фрактального искусства. Мероприятие прошло на территории Artplay. Хедлайнером фестиваля стал визуальный художник и дизайнер из Нидерландов Джулиус Хорстуис. Он принимал участие в создании спецэффектов множества фильмов по всему миру.

Экспериментировать в области фрактального искусства Джулиус начал в 2013 году. Его "фирменным" приемом стало создание работ на стыке абстракции и кинематографической анимации. Сейчас Хорстуис является одним из ведущих фрактальных художников в мире. Его многолетний опыт и знания востребованы в кинематографе, в музыкальных проектах, на фестивалях и в других областях визуального искусства.

Мы поговорили с Джулиусом о кинематографе. Он рассказал, каких режиссеров любит и какие фильмы считает обязательными к просмотру.

"Меня многое вдохновляет, но отдельным блоком для меня идет кино. У меня есть шесть любимых режиссеров, чьи работы производят на меня неизгладимое впечатление и дарят новые идеи. А мои избранные фильмы сочетают в себе отличное эмоциональное повествование, которое мастерски погружает зрителя в тщательно детализированный мир, построенный художниками с помощью различных компьютерных техник", – признался художник.



Любимые режиссеры Джулиуса Хорстуиса

Квентин Тарантино

Он является не только режиссером, но и сценаристом, кинооператором, продюсером, актером. Этот многогранный опыт позволяет Квентину создавать цельную картину, глубоко вникая во все процессы кинопроизводства. Его визитной карточкой стала эстетизация насилия и сцены с обилием крови. Тарантино удостоен всех возможных кинонаград за свои выдающиеся работы.

Ричард Линклейтер



Американский независимый режиссер и сценарист. Он трижды был номинирован на премию "Оскар" за сценарии к прославившим его фильмам "Перед закатом" (2004), "Перед полуночью" (2013) и "Отрочество" (2014). Кроме того, Линклейтер дважды становился лауреатом Берлинского кинофестиваля. В одном из интервью Ричард признался, что на его режиссерский стиль сильно повлияла картина "Бешеный бык" (1980) Мартина Скорсезе.

Кристофер Нолан



Британский и американский режиссер, который считается одной из самых влиятельных фигур в мировом кинематографе. Он снял такие кассовые фильмы, отмеченные множеством авторитетных наград, как "Помни" (2000), "Бессонница" (2002), "Престиж" (2006), трилогия о "Темном рыцаре" (2005—2012), "Начало" (2010), "Интерстеллар" (2014) и другие.

Мартин Скорсезе

Этого выдающегося кинорежиссера называют мастером гангстерских фильмов. Его работы отличаются выразительной жестокостью и насилием. Скорсезе не раз называли величайшим режиссером современности, а в его копилке кинонаград, пожалуй, есть статуэтки всех престижных премий индустрии.

Стэнли Кубрик



О значительности фигуры Стэнли Кубрика для истории кинематографа говорят не только его престижные награды, фильмы, ставшие хрестоматийными и музеи, но и тот факт, что в 2018 году прилагательное от фамилии режиссера – Kubrickian (как у Кубрика) – было включено в Оксфордский словарь английского языка. "Сияние", "Заводной апельсин", "С широко закрытыми глазами" – это фильмы, о которых слышал каждый.

Гаспар Ноэ

Этот франко-аргентинский режиссер получил мировую славу после выхода его фильма "Необратимость" с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в 2002 году. Все работы Ноэ вызывают у публики полярные мнения, потому что в его картинах много очень реалистичных, детальных сцен жестокости и секса, показанных с дотошностью документального кино. Последней громкой работой Гаспара стала картина 2018 года "Экстаз".

Любимые фильмы Джулиуса Хорстуиса



Трилогия Ричарда Линклейтер

В нее вошли фильмы: "Перед рассветом" (1995), "Перед закатом" (2004) и "Перед полуночью" (2013). Эта серия рассказывает об отношениях американца Джесса (Итан Хоук) и француженки Селин (Жюли Дельпи). Они встречаются случайно в поезде и проводят вместе одну ночь, которая и показана в фильме "Перед рассветом". В картине одни диалоги персонажей, рассказывающих свои истории жизни, размышляющих о любви и других явлениях. Герои прощаются и договариваются вновь встретиться на месте своего расставания через полгода. Дальнейшее развитие этой истории с теми же актерами показано в фильмах "Перед закатом" (2004) и "Перед полуночью" (2013), действие каждого из которых происходит с интервалами в девять лет в Париже и в Греции.

"Терминатор 2: Судный день"



Боевик 1991 года режиссера Джеймса Кэмерона стал одним из самых знаменитых сиквелов научно-фантастической картины "Терминатор" (1984). Многие исследователи киноиндустрии отмечают, что именно эта работа Кэмерона стала ключевой в популяризации компьютерной анимации в фильмах и изменила отношение других режиссеров к подобным спецэффектам в кино.

"Начало"

Эта картина Кристофера Нолана стала образцом успешного внедрения возможностей фрактальной техники в кинематографическую анимацию. Спецэффекты, которым изобилует фильм дали новую возможность визуальным художникам проявить свои таланты и в кино. В ленте, рассказывающей о снах и принципах осознанных сновидений обойтись без компьютерной графики было нельзя.

"Вход в пустоту"

Сам режиссер Гаспар Ноэ называет этот фильм "психоделической драмой". В ней при помощи компьютерной графики показывается состояние между жизнью и смертью. Картина стала попыткой Ноэ осмыслить реальность визуальными и художественными средствами. Благодаря компьютерной графике в фильме показаны яркие и выразительные загробные видения главного героя Оскара.

"Матрица"



Культовая научно-фантастическая и философская трилогия братьев Вачовски (оба перенесли гормональную терапию и стали сестрами Ланой и Лилли Вачовски) до сих пор является одной из главных работ, посвященных теме восстания машин и полной компьютеризации жизни. В картинах применяется множество графических и анимационных спецэффектов, иллюстрирующих матрицу жизни.

До 31 мая 2020 на выставке Mystic Universe можно посмотреть видеоработу Джулиуса Хорстуиса Fractal Time.



