Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок

СМИ сообщили о том, что в Санкт-Петербурге умер профессор Александр Михайлов. В 2012 году он стал педагогом Летней киноакадемии Никиты Михалкова.

Александр Михайлов пообщался с представителями телеграмм-канала "Подъем" и заверил, что новости о его кончине преждевременны. "Что за информация?! Бред какой-то! Хоронят, никак не похоронят. Я в "Сапсане" еду в Питер спокойненько", – заявил актер.

Напомним, что Михайлов снялся во многих полюбившихся россиянам фильмах. Это "Любовь и голуби", "Мужики!", "Приезжая", "Одиноким предоставляется общежитие" и другие.