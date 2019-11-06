Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок

Александр Михайлов пообщался с представителями телеграмм-канала "Подъем" и заверил, что новости о его кончине преждевременны. "Что за информация?! Бред какой-то! Хоронят, никак не похоронят. Я в "Сапсане" еду в Питер спокойненько", – заявил актер.
Напомним, что Михайлов снялся во многих полюбившихся россиянам фильмах. Это "Любовь и голуби", "Мужики!", "Приезжая", "Одиноким предоставляется общежитие" и другие.
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