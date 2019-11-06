Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже

В ночь со вторника на среду 76-летняя актриса попала в клинику. Ранее Денев снималась в фильме Эмманюэль Берко "При жизни" с Бенуа Мажимелем.
По данным издания Le Parisien, точный диагноз Катрин не называется, однако известно, что она госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи проводят обследование актрисы.
Катрин Денев стала известна зрителям после выхода таких фильмов как: "Танцующая в темноте", "Восток-Запад", "Шербурские зонтики", "Отвращение" и "8 женщин".
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