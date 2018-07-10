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Умерла актриса Наталья Орлова

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На Ваганьковском кладбище в Москве состоялись похороны актрисы Наталии Орловой, которая скончалась 5 июля в Риге, сообщает НСН. Она родилась в 1939 году. В 1962 году окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина.

Более 40 лет Орлова была актрисой Московского драматического театра им. К.С. Станиславского. Работала на радио и телевидении.

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10 июля 2018, 20:52

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