Голливудский актер умер перед днем рождения

В США ушел из жизни известный голливудский актер и певец Тэб Хантер, сообщает Life.ru. Это произошло за три дня до 87-летия звезды.
Хантер снялся в 76 фильмах, таких как "Бриолин", "Полиэстр" и "Эскадрилья "Лафайет". Был признан символом мужественности, воплощенном на большом экране. В 2005 году актер открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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