Продюсера Мадонны убил сердечный приступ

Известный джазовый гитарист и продюсер Реджинальд (Регги) Лукас умер от сердечного приступа в возрасте 65 лет, пишет "Газета.ru". В 1983 году музыкант стал сопродюсером дебютного альбома Мадонны.
"Я сделал прекрасную запись. Она многим понравилась, продалась огромным тиражом, кому-то сделала карьеру, кому-то дала большие возможности", – оценивал он позже свою работу. За несколько лет до смерти у Реджинальда Лукаса начались проблемы со здоровьем.
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