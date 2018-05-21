В Москве умер советский режиссер Аскольдов

В Москве в возрасте 85 лет умер советский режиссер Александр Аскольдов, сообщает "Московский комсомолец". О произошедшем рассказала вдова, отметив, что он скончался в больнице.
Первой работой Александра Аскольдова стал фильм "Комиссар" по мотивам рассказа Василия Гроссмана "В городе Бердичеве", который он снял в качестве дипломной работы. Лента была запрещена, а режиссер подвергся гонениям. Из студии его уволили "за профнепригодность". Спустя 20 лет публика смогла увидеть фильм. Работа получила международное признание.
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